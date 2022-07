Clamoroso Sanchez: chiede 8mln per lasciare prima l'Inter

Non sarà "facile" come con Arturo Vidal. Secondo il Corriere dello Sport, all'Inter non basteranno 4-5 milioni di euro per risolvere il contratto

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Non sarà "facile" come con Arturo Vidal. Secondo il Corriere dello Sport, all'Inter non basteranno 4-5 milioni di euro per risolvere il contratto di Alexis Sanchez. Ne serviranno almeno 8, ovvero la cifra che l'attaccante cileno chiede per chiudere il suo rapporto di lavoro anticipatamente. Una grana che sembra non volersi risolvere, con l'ex United che si è impuntato e vuole ottenere quanto richiesto per salutare scegliendosi poi liberamente il suo nuovo club.