Crollo Fiorentina! La Sampdoria cala il poker e festeggia la salvezza

La Sampdoria batte in scioltezza la Fiorentina per 4-1 e festeggia la salvezza con i propri tifosi

© foto di www.imagephotoagency.it

La Sampdoria batte in scioltezza la Fiorentina per 4-1 e festeggia la salvezza con i propri tifosi con standing ovation dedicate a Quagliarella, Candreva e Audero. Finisce 2-0 per la Sampdoria il primo tempo della partita contro la Fiorentina al Ferraris. Al 16' arriva il gol che è la naturale conseguenza dell'atteggiamento in campo delle due squadre: Candreva crossa da destra con la difesa di Italiano completamente ferma e con Ferrari che si inserisce e di petto segna l'1-0. Al 30' è ancora la Samp a passare, questa volta col solito Quagliarella che contro la Fiorentina è sempre ispirato: il capitano lancia Saribi che poi gli rende palla tra le linee permettendogli di inventare un grande gol segnato con un lob delizioso.

Il secondo tempo riparte con il più classico del gioco spezzettato. La Fiorentina è padrona del campo solo nel palleggio, la Samp gioca bene, in scioltezza e con le distanze giuste tra i reparti. Al 71' arriva anche il 3-0 meritato da parte dei blucerchiati. Sabiri scappa centralmente come tante volte ha fatto nel corso del match e offre un assist perfetto all'indietro per Thorsby che a rimorchio colpisce perfettamente battendo Terracciano per la terza volta. La Fiorentina è decisamente fuori dal campo e subisce anche il quarto gol di Sabiri. Al 90', un rigore per tocco di mano in area di Trimboli ravvisato dal Var Mazzoleni e poi fischiato dall'arbitro Mariani, permette a Nico Gonzalez di segnare il gol della bandiera