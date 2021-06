Tmw - Buffon, è fatta per il ritorno al Parma: domani l'annuncio

Gianluigi Buffon si appresta a tornare al Parma: a vent'anni precisi dal suo passaggio alla Juventus, il portiere campione del mondo è pronto a fare il tragitto inverso e risposare la causa gialloblù, con la squadra che nel frattempo ha cambiata svariate volte proprietà ed è precipitata in Serie B. Uno dei motivi che hanno spinto il 43enne estremo difensore a scegliere questa ultima (forse) sfida della sua carriera: firma imminente, domani dovrebbe esserci l'annuncio ufficiale delle parti. Per Buffon, ora in vacanza con la famiglia, contratto biennale con la squadra che lo ha cresciuto e fatto esordire tra i pro, per la gioia di una società che aveva bisogno di un "uomo copertina" per rilanciarsi dopo una stagione che più brutta non si può.