Inter sull'1-1 al 45', ma dubbi sul pareggio: gomitata di Dzeko non segnalata

L'Inter è sull'1-1 con un Venezia in emergenza al termine del primo tempo. Sotto per il gol di Henry al 19', l'Inter è riuscita a pareggiare - con Barella dopo la respinta del portiere - ma solo dopo un'azione contestatissima che parte da una gomitata di Dzeko su Modolo che ha lasciato anche il segno sul viso del giocatore del Venezia. Mazzoleni al VAR dopo un lungo controllo non ha richiamato l'arbitro Marchetti al VAR né per l'azione né per un cartellino.