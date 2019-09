Juventus-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: out Higuain, ancora panchina per Tutino

Maurizio Sarri cambia cinque uomini rispetto all'undici visto mercoledì al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. In porta c'è Buffon, che torna a difendere i pali dei bianconeri dopo 16 mesi. In difesa debutta Demiral, a centrocampo ci sono Ramsey e Bentancur. Davanti Dybala al posto di Higuain.

Nel Verona non c'è Pazzini in attacco. "Non è pronto", ha detto ieri Juric in conferenza stampa. Davanti quindi spazio a Di Carmine, supportato da Verre e Zaccagni. Titolare a centrocampo Amrabat, confermata la difesa a tre.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi, Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Ligt, Pjanic, Khedira, Higuain, Can, Rugani, Rabiot, Bernardeschi

All.: Sarri.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

A disposizione: Berardi, Radunovic, Vitale, Henderson, Pazzini, Tupta, Danzi, Dawidowicz, Pessina, Empereur, Tutino, Adjapong

All.: Juric.