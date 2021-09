L'Atalanta gioca solo un tempo, ma la spunta col Sassuolo: il 2-1 regge fino al 90'!

Al terzo tentativo, arriva la prima vittoria in casa: l'Atalanta di Gian Piero Gasperini batte 2-1 un Sassuolo mai domo grazie a un grande primo tempo e alla solita grande prestazione dei suoi esterni: Gosens apre le marcature, Zappacosta raddoppia. Inutili la rete di Berardi e gli assalti finali: per gli emiliani è la terza sconfitta in campionato.