L'Inter perde ancora, terzo ko di fila e Champions a rischio! Fiorentina corsara

La Fiorentina vola, l'Inter precipita in uno sprofondo più nero che azzurro. I viola espugnano il Meazza col risultato di 1-0: decide il gol dell'ex milanista Giacomo Bonaventura. Terza sconfitta consecutiva in campionato, la decima in questa Serie A, per la squadra di Simone Inzaghi, che inizia nel peggiore dei modi il tour de force di aprile. Errori, soprattutto quelli sotto porta di un Romelu Lukaku lontanissimo dalla sua miglior versione, ma anche il palo colpito da Barella e la gran parata di Terracciano su Bellanova condannano i nerazzurri, che adesso vedono seriamente la qualificazione alla prossima Champions League a rischio.