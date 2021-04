Rinnovo ma senza Sanremo: il Milan e la 'clausola' anti Festival per Ibrahimovic

"Niente più Ariston. Il Milan si è cautelato prima di arrivare al rinnovo di Ibra" scrive Tuttosport. Un anno estremamente mediatico per Zlatan Ibrahimovic, tra situazione tirate fuori ad hoc come ad esempio - pensa il Milan - le voci su una possibile squalifica di 3 anni per una società facente capo a Zlatan che detiene il 10% di una società svedese di scommesse.

Intanto il club rossonero, in vista dell'imminente rinnovo di contratto, si è tutelato accertandosi che situazioni come quella di Sanremo di quest'anno non si ripetano nuovamente. Ora tutti si augurano che il giocatore torni a far parlare di sé soprattutto per le sue giocate in campo.