Sassuolo, Carnevali avvisa la Juventus: "Senza offerta adeguata Locatelli resta qui"

In attesa dell'incontro decisivo fra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli, l'ad neroverde Giovanni Carnevali mette fretta ai bianconeri spiegando come l'intenzione del club sia quella di definire, in un senso o nell'altro, la questione nel giro di pochissimo tempo: "Aspettiamo un'offerta adeguata, altrimenti Locatelli rimane al Sassuolo. Ai primi di agosto chiuderemo il nostro mercato", le parole dell'uomo mercato neroverde riportate da Gazzetta.it.