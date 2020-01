Sky - Inter, Conte recupera Sensi e Barella: si giocano un posto con Gagliardini

Antonio Conte non è più con l’acqua alla gola in vista della sfida del San Paolo contro il Napoli. Il tecnico nerazzurro deve ancora fronteggiare qualche assenza di troppo, ma tutto sommato non può dirsi deluso dai giocatori recuperati. Lautaro, di rientro dalla squalifica, affiancherà Lukaku mentre in mezzo - riferisce Sky Sport - Sensi e Barella tornano a disposizione e si giocano un posto nell’XI titolare con Gagliardini. A sinistra out Asamoah e D’Ambrosio. Scontata la titolarità per Biraghi. I possibili dubbi riguardano anche l'eventualità di vedere Bastoni titolare.