UFFICIALE - Brutto episodio nella serata per Vialli: Samp multata per cori discriminatori contro Napoli

Multe anche a tre società, tra cui Sampdoria, Lazio e Bologna. Di seguito il comunicato con le motivazioni

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato otto giocatori dopo le partite della 17/a giornata, tutti per un turno. Multe anche a tre società, tra cui Sampdoria, Lazio e Bologna.

Di seguito il comunicato con le motivazioni: "Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata di andata sostenitori delle Società Bologna, Cremonese, Hellas Verona, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Sampdoria e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e ben-gala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera, salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.