Belardi: "Manna ha girato tantissimo e così ha conosciuto molti giocatori"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Emanuele Belardi, ex calciatore del Napoli e non solo: "Giovanni Manna? È un ragazzo che conosce tanti giocatori. Ha girato tantissimo, a Lugano ha fatto un lavoro importante e anche alla Juventus nella Next Gen ha fatto un lavoro altrettanto importante. Giá avere un uomo che conosce tantissimi giocatori a livello mondiale è importante. È un gran conoscitore di calciatori nonostante la giovane età. È una persona che ha girato tanto. Conoscere i giocatori su WyScout è una cosa e vederli dal vivo è un’altra. Non so come direttore sportivo come si comporterà se sarà lui. È chiaro che una cosa è fare il direttore sportivo a Lugano ed una cosa è farlo a Napoli.

Non è la stessa cosa avere Juan Jesus al posto di Kim, ma è stato un susseguirsi di problematiche. È stato preso Garcia che non ha dato alcuna indicazione su un giocatore da avere. È stato un insieme di problematiche che hanno portato alla luce quello che ha fatto il Napoli quest’anno. Tanti giocatori che l’anno scorso hanno fatto benissimo, quest’anno fanno fatica. Sono tante cose che vanno nel calderone”.