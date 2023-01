Di Napoli: "Napoli incredibile, ma la Juve non aveva convinto neanche con la Cremonese"

Durante “Serie A Live” a TMW Radio è intervenuto Arturo Di Napoli, allenatore ed ex calciatore, per commentare la partita tra Napoli e Juventus.

Un commento su Napoli-Juventus? “Io ho visto una partita nella partita. Si è giocato in una metà campo. Dopo i due gol la Juventus ha avuto una reazione ma è venuta, solamente, da giocate dei singoli. Il Napoli è una macchina collaudata ed ha una forza incredibile. Gli azzurri hanno avuto il controllo totale della partita e credo che non abbiano mai rischiato. Mi dispiace vedere i bianconeri così. Alla fine pensandoci bene con Cremonese e Udinese ha vinto ma non ha mai convinto. Con Allegri è sempre stato così”.

Durante il programma “Serie A Live” a TMW Radio è intervenuto Arturo Di Napoli, allenatore ed ex calciatore, per commentare la partita tra Napoli e Juventus.

Un commento alle parole di Allegri? È fuori dalla lotta scudetto?

“Io sono pienamente d'accordo con la disamina dell’allenatore. La Juventus è stata troppo bassa e senza energie. Sul discorso del contraccolpo ti dico la stessa cosa che ho dichiarato dopo la sconfitta di San Siro del Napoli: vediamo la prossima. I bianconeri non muoiono mai però ad essere sincero vedendola così non penso possa rientrare nella lotta scudetto. L’appunto che posso fare ad Allegri è che poteva rischiare quei giovani che in questo periodo hanno aiutato a riprendersi. Spalletti ha messo in luce tutte le lacune della Juventus. Io da Allegri mi aspetto qualcosina di più sotto qualsiasi punto di vista”.

Sulle parole di Spalletti?

“Sono d’accordo con le parole di Spalletti. Io sono un amante di questo allenatore. Ha fatto un percorso chiaro e ben definito. Se un allenatore in questa serata dice ciò che non è andato fa capire che vede ancora cose da migliorare. Questa cosa mi fa ben sperare anche in Europa”.

Quale può essere il più grande pericolo per Spalletti? Chi può essere l’antagonista?

“Io non vedo pericoli o problemi. C’è una città che ti spinge continuamente. In queste condizioni se hai una gamba che ti fa male il dolore non lo senti. L’antagonista può essere l’Inter”.