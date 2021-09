Dazn, Buscaglia: “Osimhen potenziale campione, se si completa diventa devastante”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Ricky Buscaglia, telecronista Dazn: “La classifica serve per sognare ma al momento ha un valore relativo e per tutte. Bisogna capire piuttosto le squadre a che punto sono e il Napoli, con Spalletti in questo nuovo percorso, ha trovato delle vittorie in maniera diversa nelle prime giornate e ha preso consapevolezza. La vittoria contro il Cagliari è da grande squadra perché stata sempre in controllo del match, senza rischiare. Il percorso è ben avviato, la prospettiva poi è quella che conta.

Continuo a pensare che il campionato sia livellato verso l’alto. Delle famose 7 sorelle, una arriva settima. La continuità farà la differenza, alcuni punti lasciati per strada con le medio-piccole possono fare la differenza. C’erano 3 punti da mettere in banca e sono stati messi in banca. Napoli pretendente serissima per lo Scudetto, io però non lascio fuori nemmeno la Juventus di Allegri, dopo quello che ha fatto non me la sento. Evidente che la Lazio è un po’ in ritardo, la Juventus molto in ritardo, la Roma mostra qualche scricchiolio, vedo bene le milanesi e l’Atalanta quando tornerà Muriel.

Osimhen? Torniamo alla parola prospettiva, ha uno strapotere fisico quando attacca la profondità che lo rende unico. Può migliorare tecnicamente ma è un giocatore che conquista, se fa un errore torna a prendersi il pallone. Ha bisogno di continuità, di studiare e di completarsi perché ha margine di crescita enorme. Se si completa, tra 2-3 anni diventa devastante. A me sembra un giocatore ampiamente sul pezzo che ha capito che il talento è solo la base di partenza. Che sia un potenziale campione penso che non ci siano dubbi”.