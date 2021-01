Iezzo su Benitez: "E' più un gestore, non risolve tutti i mali"

Nel corso del Tmw News, Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli ha parlato del momento dedicato che sta vivendo il Napoli: "E' un periodo particolare. Ad inizio stagione ci si aspettava un campionato diverso anche perchè con Osimhen ci si attendeva che la squadra potesse essere protagonista. Questa classifica non è veritiera rispetto al valore della rosa".

Che pensa di Gattuso?

"Non credo sia il colpevole perchè abbiamo visto anche un Napoli che ci ha fatto divertire. Vedo una mancanza di concentrazione della squadra, che peraltro come le altre che fanno le coppe non può essere fisicamente al top. Per quanto riguarda la società credo che per vincere nell'immediato servano giocatori che hanno già vinto e che trasmettano ai più giovani la loro carica. Non discuto le scelte del club ma dico che per vincere subito servono giocatori fatti, esperti e che sappiano prendere per mano la squadra anche nei momenti delicati. Mancano 2-3 leader".

Benitez risolverebbe tutti i mali?

"Non credo, tra l'altro lo vedo più un gestore e comunque De Laurentis di solito non prende allenatori o giocatori che sono già stati al Napoli. Ricordiamoci che c'è ancora un girone di ritorno in cui la squadra può far bene così come in coppa Italia e in Europa League"