Sorrentino: "Stimo Meret e finalmente non c'è più rotazione, altrimenti si faceva confusione"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Stefano Sorrentino, ex calciatore: “Meret? Potremmo starne a parlarne per ore, mi fa enormemente piacere sapere che è migliorato con i piedi. Sono sempre stato un suo estimatore. Sull’alternanza dei portieri non mi trovo d’accordo. Ci devono essere delle gerarchie: primo, secondo e terzo. Con l’alternanza si rischia di fare confusione. La scelta di Inzaghi è differente da quella che coinvolgeva Meret negli anni scorsi. Onana è stato preso per essere il dopo Handanovic. Gli è stato dato un periodo di ambientamento. Inzaghi ha deciso che Handanovic è il portiere del campionato e Onana quello delle coppe, il discorso di Alex è differente. I difensori stessi si affinano anche con la fiducia col portiere.

Se è importante sapere giocare con i piedi? Io facevo il minimo indispensabile, ma il calcio sta cambiando e così anche il ruolo del portiere. Se il portiere ha la maglietta diversa dagli altri 10 è perché deve saper usare le mani, poi ben venga se sa giocare anche con i piedi. Per tutti quelli che lo criticavano perché parlava poco vorrei chiedergli se fossero in campo con lui. Potrebbe avere meno pressioni rispetto a prima dato che era sempre sotto esame quando scendeva in campo e adesso giocando con continuità ha rafforzato il suo carattere. Secondo me non ci sarà una squadra che farà una fuga in classifica, ci sarà possibilità per tante squadre come Roma e Atalanta".