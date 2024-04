Euro 2024, verso il sì ai 26 convocati: anche Spalletti favorevole alle rose extra-large

Gli allenatori e i rispettivi staff tecnici di tutte le 24 nazionali che saranno protagoniste a Euro 2024 hanno partecipato ieri al workshop UEFA a Düsseldorf.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gli allenatori e i rispettivi staff tecnici di tutte le 24 nazionali che saranno protagoniste a Euro 2024 hanno partecipato ieri al workshop UEFA a Düsseldorf. Un'occasione importante per discutere su una serie di argomenti in vista del torneo.

Durante la sessione, la UEFA ha anche colto l'occasione per discutere con gli allenatori il tema del numero dei giocatori convocabili. Le rose di EURO 2024 sono attualmente limitate a 23 giocatori, un ritorno ai regolamenti utilizzati prima di EURO 2020, quando fu consentito un aumento a 26 a causa della pandemia di COVID-19. Alcuni tecnici hanno espresso il desiderio di avere più scelte a disposizione per affrontare la minaccia di infortuni e permettere ai giocatori di riposare di più. Altri hanno espresso la preferenza per un limite massimo della rosa a 23 giocatori, sottolineando la difficoltà nell'allenare e gestire il gruppo con più elementi. La UEFA ha preso atto delle diverse opinioni e punti di vista condivisi, con una decisione definitiva che verrà presa nelle prossime settimane.

Anche il ct della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha parlato della possibilità che le rose vengano allargate: "Credo sia più giusto poterne portare 26, a patto che si dia poi la possibilità di averne 15 in panchina. Da parte della UEFA è emersa la possibilità di prendersi cura dei problemi delle squadre".