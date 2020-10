Bologna-Cagliari, le formazioni ufficiali: Sottil ancora preferito a Ounas. Schouten e Svanberg in mediana

Ufficializzate le formazioni di Bologna e Cagliari, che si affronteranno dalle 20.45 per il terzo anticipo della sesta giornata di campionato. Nessuna sorpresa tra i sardi, con Sottil preferito a Ounas nel tridente alle spalle di Simeone e formazione identica a quella schierata nell'ultimo turno. Sinisa Mihajlovic si affida a Schouten e Svanberg in mediana e a Palacio come riferimento offensivo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Allenatore: Mihajlovic.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nández, Joao Pedro, Sottil; Simeone.

Allenatore: Di Francesco.