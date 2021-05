Finale Coppa Italia, tornano i tifosi: regole per l'accesso e deroghe al coprifuoco

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il Mapei, impianto da quasi 24 mila posti, è pronto a ospitare 4.300 tifosi, circa il 20% della capienza. Il numero può sembrare esiguo - si legge - in realtà è una enorme conquista per il nostro calcio. Gli spettatori sono stati suddivisi tra le due curve e le due tribune, l'accesso avverrà attraverso 7 ingressi per evitare assembramenti.

Il biglietto dovrà essere accompagnato da una delle seguenti certificazioni: attestato di avvenuta guarigione dal Covid negli ultimi sei mesi, attestato del completamento del ciclo vaccinale oppure tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Inoltre il coprifuoco delle 23 potrebbe non essere sufficiente, così per consentire al pubblico la fruizione di tutto lo spettacolo il ministro Speranza firmerà un'ordinanza di deroga.