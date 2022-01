Fiorentina-Genoa, le formazioni ufficiali: Calafiori subito titolare

Sono ufficiali le formazioni di Fiorentina-Genoa, match che chiude il 22° turno di Serie A. Italiano conferma Vlahovic al centro dell'attacco nonostante le voci di mercato ma ancora non schiera titolare Ikoné, il più atteso dai tifosi viola. Dragowski resta in panchina dopo gli errori in Coppa Italia: gioca Terracciano. Cambia qualcosa Konko, allenatore ad interim in attesa del nuovo tecnico, con Rovella titolare e Calafiori subito in campo dopo l'arrivo nel corso della passata settimana.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Nico Gonzalez, Vlahovic, Saponara. Allenatore: Italiano

Genoa (4-4-2): Sirigu; Hefti, Ostigard, Vanheusden, Calafiori; Sturaro, Badelj, Rovella, Portanova; Yeboah, Destro. Allenatore: Konko