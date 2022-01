Tmw - Juve, arriva Vlahovic ma saluterà Dybala? Il Liverpool irrompe per l'argentino

Sono settimane molto calde in casa Juve, con l'arrivo di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, ma anche il mercato dei centrocampisti in grande evoluzione. Bentancur piace all'Aston Villa, Ramsey è in uscita ma non ha acquirenti e dietro l'angolo c'è anche la questione rinnovi da dipanare, in particolare quelli di Federico Bernardeschi e Paulo Dybala, quest'ultimi il più discusso dopo le recenti dichiarazioni di Arrivabene al riguardo. Il Liverpool segue la vicenda, Dybala aspetta il summit di febbraio. Lo scrive Tuttomercatoweb.