Il baby Miretti ambizioso: "Il mio sogno è vincere la Champions con la Juventus"

Intervista a La Gazzetta dello Sport per il giovane talento della Juventus e dell'Italia Under 19, oggi impegnata nella semifinale dell'Europeo di categoria, Fabio Miretti. "Battiamo l'Inghilterra come l'Italia di Mancini... Ho gioito per Euro 2020, sarà dura ma ce la giocheremo". Come ruolo dice di pensare che "quello ideale è la mezzala ma le scelte le fa il mister. Nel mio ruolo, alla Juventus, è inevitabile guardare Locatelli più degli altri. Sei mesi fa non mi aspettavo questo percorso ma ho ancora tantissimi sogni da inseguire. Il primo è vincere l'Europeo Under 19: debuttare con la Juventus è stato il realizzarsi di un sogno, spero ora di vincere la Champions League in bianconero".