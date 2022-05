Il Venezia non molla, il Bologna cade dopo sei gare: al Penzo finisce 4-3

Al Penzo il Venezia batte 4-3 il Bologna e continua a sperare nella salvezza.

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Al Penzo il Venezia batte 4-3 il Bologna e continua a sperare nella salvezza. I padroni di casa partono forte e dopo nemmeno venti minuti si portano avanti di due reti: al 4' Henry sblocca il match con un delizioso pallonetto e raddoppio al 19' sugli sviluppi di un calcio di rigore. Haps viene steso da Skorupski con il direttore di gara che assegna il penalty, dal dischetto Kiyine si fa respingere il tiro dal portiere rossoblù ma poi realizza il più facile dei tap in. Al 2' di recupero del primo tempo il Bologna accorcia le distanze con Orsolini, l'esterno entrato in campo al posto di Theate, batte di testa Maenpaa su una pennellata di Barrow. Nella ripresa il Bologna ribalta il risultato: al 55' Arnautovic sfrutta al meglio una sponda di testa di De Silvestri e firma il 2-2, al 68' Schouten porta avanti i rossoblù con un tiro a giro al limite dell'area. Il Venezia non molla 10' dopo realizza il gol del 3-3 su calcio di rigore procurato a trasformato da Aramu. Scelta del direttore di gara molto contestata dai rossoblù, perchè Medel tocca prima il pallone e poi l'avversario. Il pari non serve ai lagunari e non accontenta i rossoblù, e dopo varie occasioni, al 93' arriva il gol vittoria del Venezia con Johnsen, che con uno splendido destro a giro batte un incolpevole Skorupski.