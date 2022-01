Insigne in Canada non sarà solo? Può trasferirsi anche Criscito al Toronto

Non è un mistero che Insigne e Criscito siano amici di vecchia data: ciò che potrebbe accomunare in un futuro a medio termine il capitano del Napoli e quello del Genoa - ribadisce La Gazzetta dello Sport - è la possibilità di giocare le prossime due stagioni insieme a Toronto a partire dalla prossima stagione. Criscito, cresciuto nelle giovanili rossoblù, è tornato al Genoa nel 2018 dopo la lunga esperienza nello Zenit San Pietroburgo, con l’intenzione di chiudere la sua carriera nel Grifone, laddove tutto era iniziato. Criscito, attualmente fermo per la seconda positività al Covid-19 negli ultimi due anni, sta valutando la situazione.