La Juve si fa riprendere al 95’: la Lazio trova il gol del pari e va in Europa League

La Lazio guasta la festa di Chiellini e Dybala, pareggia negli ultimi secondi di partita e si qualifica in Europa League.

La Lazio guasta la festa di Chiellini e Dybala, pareggia negli ultimi secondi di partita e si qualifica in Europa League. Lazio che parte forte e sfiora il gol dopo poochi minuti con Cataldi che trova la traversa da fuori area. Scampato il pericolo si scatena Alvaro Morata: lo spagnolo serve uno splendido assist che Dusan Vlahovic traduce in rete di testa dopo 10' di testa. Il raddoppio arriva con una ripartenza di grandissima qualità. Dybala dà il via alla manovra, la palla arriva a Cuadrado che apre per Morata, il quale sembra perdere l'attimo giusto ma poi apre il destro, spedendo palla sotto l'incrocio.

La Lazio riapre la partita al 51' con Patric, che sugli sviluppi di corner incorna in rete, aiutato anche da una deviazione di Alex Sandro. La partita si rianima sulla carta, ma in realtà Perin è poco impegnato: troppo pesante l'assenza di Ciro Immobile che lascia i biancocelesti senza punti di riferimento in avanti e completamente spuntati. Il 2-1 sembra segnato e invece la Lazio si prende l'Europa League sull'ultimo pallone disponibile, all'ultimo secondo di partita: ripartenza su palla rubata a Cuadrado, Basic impegna Perin dalla distanza e Milinkovic sulla ribattuta c'è: a Torino è festa (anche) biancoceleste.