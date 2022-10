La Lazio asfalta lo Spezia: terza vittoria consecutiva e terzo posto in classifica

All'Olimpico la Lazio batte 4-0 lo Spezia nel lunch match valido per l'ottava giornata di campionato.

All'Olimpico la Lazio batte 4-0 lo Spezia nel lunch match valido per l'ottava giornata di campionato. Parte fortissimo la Lazio con Immobile che si procura un calcio di rigore dopo neanche 1', il bomber biancoceleste, però, dal dischetto calcia alle stelle. La squadra di Sarri continua a spingere e trova il gol del vantaggio al 12' con Zaccagni, che sul cross basso di Felipe Anderson insacca con un comodo tap-in. Al 24' raddoppio laziale con Romagnoli, che si coordina in maniera perfetta e col sinistro dal limite e batte Dragowski. Al 36' la Lazio sfiora il tris con un colpo di testa di Milinkovic-Savic che si stampa sulla traversa. Lo stesso serbo al 62' sigla il 3-0 su assist di Zaccagni dopo una azione perfetta. Ancora Milinkovic-Savic con un splendido scavetto firma il poker biancoceleste al 92'. E' la terza vittoria consecutiva per la Lazio di Sarri che si porta al terzo posto in classifica, a pari punti con Milan e Atalanta.