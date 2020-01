Lazio, apprensione per l'infortunio di Correa: i tempi di recupero

C'è apprensione per le condizioni di Joaquin Correa. L'attaccante della Lazio è stato costretto ad abbandonare il campo al 76', durante il derby con la Roma, per un problema al polpaccio sinistro. Il Tucu dovrà comunque restare ai box per 10 giorni, saltando così le partite con Spal e Verona (partita di recupero in programma mercoledì 5 febbraio).