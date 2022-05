Lazio, i dubbi di Sarri: non vuole firmare rinnovo senza garanzie sugli acquisti

L'Europa è tornata ad un passo per la Lazio e anche il rinnovo di Maurizio Sarri ha avuto un improvviso scatto prima della fine del campionato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Europa è tornata ad un passo per la Lazio e anche il rinnovo di Maurizio Sarri ha avuto un improvviso scatto prima della fine del campionato. Il problema però, come riportato da Il Messaggero, è che il tecnico toscano adesso non vuole firmarlo senza avere prima avuto delle garanzie sui rinforzi in vista della prossima stagione.

Lotito ha fatto sapere che il prolungamento è pronto, ma la priorità per l'ex tecnico della Juventus è il progetto e su quello continua ad avere un grosso punto interrogativo.