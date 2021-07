Nei nuovi allenamenti del Milan di Pioli spunta anche il 'tiraggir'

Come sta preparando l'inizio della stagione il Milan di Stefano Pioli? Anche con curiose modalità di allenamento. Su una foto pubblicata su Instagram dal canale "Cronache di Spogliatoio", si vede una tabella che mostra gli esercizi svolti dai rossoneri, rigorosamente divisi in tre gruppi, piuttosto curiosi per il mondo del calcio. Se il Milan si esercita in rigori, tiri di precisione e tiri nelle porticine, è meno usuale vedere esercizi di basket e cricket. E in fondo a questa particolare serie di esercizi, ecco che spunta il tiro dell'estate: l'ormai celebre "Tiraggir".