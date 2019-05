Roma, 4 in lizza per la panchina: ci sono anche Sarri e Benitez

Quattro alternative per il futuro della panchina della Roma dopo il no consegnato da Gian Piero Gasperini ieri: Marco Giampaolo, finito pure nel mirino del Milan, Roberto De Zerbi del Sassuolo, anche se poi non è stata abbandonata del tutto la pista che porta a Maurizio Sarri (nel caso in cui la Juventus viri alla fine altrove e il Chelsea lo mandi via). Volgendo lo sguardo all'estero, rivela la Gazzetta dello Sport, sono stati offerti alla Roma nei giorni passati sono quelli di Rafa Benitez (in uscita dal Newcastle) e Laurent Blanc, libero oramai da tre anni. La scelta, comunque, non sarà immediata, ci vorranno ancora una decina di giorni.