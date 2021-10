Spezia e Genoa si dividono la posta: finisce 1-1 al Picco

Al Picco Primo termina 1-1 l'anticipo della decima giornata di campionato tra Spezia e Genoa. Match equilibrato che si accende nella ripresa. Al 67' passa in vantaggio lo Spezia: dalla respinta della barriera sulla punizione di Salcedo Colley con il destro centra il palo e il rimpallo con Sirigu fa carambolare la palla in rete. All'86' il Genoa trova il pari: contropiede fermato da Provedel che atterra Caicedo. Calcio di rigore per gli ospiti trasformato dal capitano Criscito.