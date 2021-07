UFFICIALE - Venezia, altro acquisto: preso il centrale francese Melvin Remy

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Venezia comunica l'arrivo in arancioneroverde di Melvin Remy, difensore classe 2003 che proviene dal Famalicao: "Venezia FC comunica che in data odierna il giocatore Melvin Remy ha sottoscritto con il club arancioneroverde un contratto fino al 30/06/2024. Il difensore francese classe 2003, in carriera ha vestito la maglia dei portoghesi del Futebol Clube Famalicão U19".