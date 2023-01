Una doppietta di Dybala stende la Fiorentina: Roma con l'uomo in più per 70'

La Roma batte 2-0 la Fiorentina nel posticipo della 18ª giornata di Serie A.

La Roma capitalizza il vantaggio numerico nel finale di frazione con un Dybala acrobatico e aiutato da una deviazione di Milenkovic nell’andare a trafiggere un Terracciano apparso peraltro non irreprensibile. Nonostante l'uomo in meno nella ripresa la Fiorentina fa la partita e si rende pericolosa in due occasioni con Bonaventura e Kouame, entrambe le conclusione escono fuori per delle deviazioni. All'83' la Roma trova il raddoppio ancora con Dybala su una ripartenza: lancio perfetto di Cristante sulla destra per Abraham, che entra in area e mette in mezzo per l'argentino, da due passi, non sbaglia.