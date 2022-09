VIDEO - Il Sassuolo beffa il Torino al 93': gol e highlights della partita

Il primo gol in serie A di Agustin Alvarez regala la vittoria al Sassuolo sul campo del Torino. Gara avara di emozioni

Il primo gol in serie A di Agustin Alvarez regala la vittoria al Sassuolo sul campo del Torino. Gara avara di emozioni, con il talento dei neroverdi che trova il gol al terzo minuto di recupero. Passa dunque il sodalizio neroverde, in pieno recupero, battendo una delle squadre più in forma del campionato. Di seguito gol e highlights della partita.