Arresto D'Onofrio, Pres. Lega A: "Chiesta commissione d'inchiesta. Che sia un caso isolato"

"De Siervo ha giustamente richiamato quello che la Serie A ha espresso in consiglio federale".

TuttoNapoli.net

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, nella sua conferenza stampa post assemblea, ha parlato anche dell'arresto del procuratore capo dell'AIA, Rosario D'Onofrio: "De Siervo ha giustamente richiamato quello che la Serie A ha espresso in consiglio federale. Era importante dare un segnale di compattezza sulla giustizia arbitrale portandola in quella federale. Noi abbiamo chiesto una commissione d'inchiesta, per essere sicuri che questo sia un episodio isolato e non avesse legami con altri organismi di funzionamento dell'AIA.