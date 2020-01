Chiariello: "Mercato al rush finale, Napoli alla riscossa con Gattuso"

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “Quello che sembrava l'uomo più importante del Milan, va via: Suso. E' arrivato Ibrahimovic che sta facendo il trascinatore e porta il Milan in semifinale contro la Juventus. Mi dispiace per il Torino e per Mazzarri che è un allenatore di tutto valore e penso meriti di continuare la sua esperienza lì. Mercato al rush finale con una Juventus che non ha trovato una quadra precisa, l'Inter ha preso Eriksen e il Napoli con Gattuso è alla riscossa. Roma buon mercato, quella più tranquilla è la Lazio, vediamo se basterà per lottare per lo scudetto".