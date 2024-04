Marcolin: "Tutti i gol sono stati subiti alla stessa maniera, a prescindere dall'allenatore"

Dario Marcolin, ex calciatore e commentatore Dazn, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal

Dario Marcolin, ex calciatore e commentatore Dazn, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Ci vuole un’inversione di fase difensiva, già da tempo Calzona bacchetta la squadra sulla difesa, nella testa dei giocatori deve scattare qualcosa.

C’è la sensazione che il Maradona sia diventato più nemico che amico, sia con Garcia, che con Mazzarri, che con Calzona la squadra ha basato il suo gioco sulla ripartenza in contropiede. Prossimo allenatore? Il sogno è Antonio Conte, ma occhio a Pioli che potrebbe inserirsi, vedremo cosa succederà in queste due partite del Milan che significheranno molto per il futuro del tecnico”.