Osimhen pazzo di Mertens: "Per me è come un mentore! Quando è in panchina mi dà consigli..."

Come ti trovi a giocare in tandem con Mertens? E' questa una delle domande poste a Victor Osimhen nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli e il centravanti nigeriano ha risposto così: "E' un piacere. Per me è come un mentore. Anche quando era in panchina cercava sempre di darmi consigli e motivarmi in ogni modo. Ma sono contento di giocare anche con Insigne, Zielinski, Politano. Sono contento di tutto il gruppo".