KK - Ritiro Castel di Sangro confermato per 8 anni! Ecco le possibili date

Il Napoli guarda al futuro e prepara anche la prossima stagione. Una stagione che comincerà come di consueto con il ritiro di Dimaro-Folgarida e poi quello di Castel di Sangro. E proprio in merito alla seconda parte di preparazione in Abruzzo che si sofferma oggi Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'Radio Goal':

"Ci sono delle ipotesi per quanto riguarda le date. Il primo ritiro, in Trentino, dovrebbe terminare intorno al 21-22 luglio, dopodiché la squadra si trasferirà a Castel di Sangro. Per i prossimi otto anni, sei più due, il Napoli ha confermato anche il secondo ritiro in Abruzzo. 25 luglio-10 agosto o 26 luglio-11 agosto sono le date al vaglio".