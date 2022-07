Il Napoli ha deciso di puntare su Meret, utenti di TN divisi: per il 52% non è la scelta giusta

Salutato David Ospina, manca ormai solo l’ufficialità del rinnovo di contratto di Alex Meret con il Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Salutato David Ospina, manca ormai solo l’ufficialità del rinnovo di contratto di Alex Meret con il Napoli. Gli azzurri sono pronti a prolungare il contratto del portiere italiano fino al 2027 e farlo diventare il titolare della squadra di Spalletti. Gli utenti di TuttoNapoli, rispondendo al sondaggio proposto dalla nostra redazione, si sono divisi: per il 52% non è giusta la scelta del Napoli di puntare sull’ex Spal come portiere titolare. Rispondi al nostro sondaggio su Tuttonapoli.net.