CdS - Tensione Ostigard-Mazzarri all'intervallo: ADL ha visto tutto, il retroscena

© foto di www.imagephotoagency.it

All'intervallo di Napoli-Genoa Walter Mazzarri ha sostituito l'ammonito Ostigard con Natan. Una scelta che ha fatto arrabbiare il difensore norvegese e che ha portato a forti tensioni tra il giocatore e l'allenatore. Il tutto sotto gli occhi di Aurelio De Laurentiis. A rivelare il retroscena è il Corriere dello Sport:

"Mazzarri non è riuscito a dare un’impronta e tantomeno una svolta, sono i risultati a certificare i problemi, e ieri è pure andata in scena una tensione inaspettata nel corso dell’intervallo: quando Ostigard ha appreso che sarebbe stato sostituito subito perché ammonito, s’è incavolato notevolmente. E ha protestato con il tecnico, per altro non condiviso anche dai senatori: il tutto sotto gli occhi di De Laurentiis, in quel preciso istante negli spogliatoi".