PRIMA PAGINA - Il Mattino - "Con la Spal il vero Napoli"

"La vera squadra di titolari in campo contro la SPAL". Apre così Il Mattino oggi in edicola nelle sue pagine sportive, dedicando spazio all'amichevole di oggi tra gli azzurri e la SPAL, appena retrocessa in Serie C. Dopo la prima uscita e lo spazio a diverse seconde linee con i big a riposo, ecco che oggi gli azzurri scenderanno in campo con i migliori giocatori a disposizione, in un test che darà indicazioni importanti a Rudi Garcia.