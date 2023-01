Pres. Club Napoli Lussemburgo: "Vi racconto come abbiamo vissuto il 5-1 alla Juve”

Il Presidente del Club Napoli Lussemburgo Andrea Castaldo ci racconta come il Club ha vissuto, nella sede del Granducato bandita di azzurro in ogni dove, la partita della cinquina contro la Juventus che nel periodo post natalizio è ancora in tema.

Il Club oggi conta circa 100 soci ed era pieno con tifosi anche in piedi a sostenere un’unica fede.Prima della partita al club c’era una tensione che si tagliava col coltello per una partita che per noi era determinante perché tra +10 e +4 sulla seconda ci sarebbe stata una grande differenza in questo momento del campionato.

Iniziata la partita ecco i primi cori dal megafono (che usiamo per i match clou) per rompere il ghiaccio e riscaldare l’ambiente e già notavamo una buona impostazione della gara infatti al 14’ passiamo in vantaggio con i due protagonisti Kvara ed Osi.Dopo la mezz’ora si invertono i ruoli ed è 2-0 ma Di Maria, spinto anche da una leggera fortuna, tiene in vita la Juve.

Nell’intervallo, al club si commentava il gol subito, ci davamo forza l’uno con l’altro ma anche calma e fiducia nei mezzi del Napoli.

Il 2T si apre dopo 10’ con un siluro di Rhahmani che fa esplodere di gioia il club che ha sciolto così tensione ed ansia in un abbraccio di gruppo, gente sulle sedie per esternare forza e potenza, dall’alto del gioco però e non dei salotti.

E di nuovo cori e sventolar dei nostri colori che azzerava i 1.500 km che ci separano da Napoli, ma solo sulla carta.