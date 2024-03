Da Milano - Sudakov-Napoli in salita: servirà cifra monstre per strapparlo allo Shakhtar

L’esperto di calciomercato Nicolò Schira è intervenuto nel corso di Marte Sport Live in onda su Radio Marte

L’esperto di calciomercato Nicolò Schira è intervenuto nel corso di Marte Sport Live in onda su Radio Marte: “Sudakov è un giocatore forte, però il prezzo sta salendo vertiginosamente: a gennaio non sono bastati 40 milioni, ha rinnovato con una clausola da 150 milioni e ne serviranno almeno 80-90 in estate. Sudakov è in questo momento al centro di tanti interessi: il Napoli ci ha provato a gennaio, a giugno sarà difficile acquistarlo. Ne ho parlato su Tuttosport con Lucescu, mi ha detto grandi cose di lui. E’ una mezz’ala sinistra offensiva classica, che rientrando sul destro può fare male a qualsiasi avversario”.