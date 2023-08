Chiariello: "Natan è una scommessa, ma Lukaku-Vlahovic e i panchinari del Chelsea che sono?"

"E Sommer per Onana?"

Mentre Natan sta per diventare un nuovo difensore del Napoli, sui social tanti tifosi bollano il difensore brasiliano come una rischiosa scommessa di mercato. Il giornalista Umberto Chiariello commenta così su Twitter: "Voi parlate di scommessa su Natan, ed è giusto. Poi chi la giudica male e chi aspetta con fiducia. Ma Lukaku a 30 anni x Vlahovic dopo 3 anni che non fa nulla di buono non è una scommessa? E Pulisic e Loftus-Cheek che facevano panchina al Chelsea che sono? E Sommer per Onana?".