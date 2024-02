Tmw - Calzona, oggi l'annuncio di ADL: sta per arrivare l'esonero di Mazzarri

In casa Napoli si va verso un nuovo ribaltone. Con ogni probabilità Walter Mazzarri non resterà sulla panchina dei campioni d'Italia in carica

Con ogni probabilità Walter Mazzarri non resterà sulla panchina dei campioni d'Italia in carica e il suo addio potrebbe concretizzarsi già in giornata, nonostante i tempi ristretti che avrebbe un nuovo allenatore per preparare la partita contro il Barcellona, valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Il colpo di scena, dunque, sta per concretizzarsi. Secondo Tuttomercatoweb, Francesco Calzona è il prescelto per guidare i campani fino al termine della stagione, con un contratto di quattro mesi. L'attuale commissario tecnico della Slovacchia, ex collaboratore di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti proprio alle pendici del Vesuvio, ricoprirebbe il doppio incarico e avrebbe avuto l'ok dalla Federcalcio slovacca. Ricordiamo che Calzona, con la sua nazionale, è riuscito a qualificarsi per il prossimo Europeo. L'intesa tra le parti è stata raggiunta, Aurelio De Laurentiis potrebbe annunciarlo già oggi. Nello suo staff Calzona porterebbe anche Marek Hamsik.