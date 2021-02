Due errori condannano il Verona: l'Udinese vince 2-0

Vince 2-0 l'Udinese contro l'Hellas Verona nel match delle 15 alla Dacia Arena valido per la ventunesima giornata. Nel primo tempo il Verona e Juric devono ringraziare Silvestri per gli interventi sulle varie occasioni da gol non sfruttate dall’Udinese. Nella ripresa clamorosamente è lo stesso numero 1 scaligero a favorire la rete bianconera. Gran giocata di Deulofeu sulla corsia destra, palla in mezzo per Okaka: Silvestri prova ad allungare la traiettoria rasoterra, ma devia il pallone nella propria porta. Al 91' erroraccio di Magnani, che in costruzione regala palla all'Udinese, che va subito in verticale: dalla lunetta Deulofeu si aggiusta il pallone sul destro e trova l'angolino.