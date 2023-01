Tuttosport - Juventus, il pesante ko di Napoli mette tutti in discussione! Trema anche Allegri

Con l'insediamento mercoledì del nuovo presidente Gianluca Ferrero e del nuovo Consiglio d'Amministrazione, tutti saranno sotto osservazione

La Manita subita a Napoli brucia ancora in casa Juventus. Il ko del "Maradona" stoppa la rincorsa dei bianconeri verso il quarto posto e li elimina di fatto dalla corsa Scudetto. Motivi per cui tutti sono in discussione, Massimiliano Allegri compreso.

Con l'insediamento mercoledì del nuovo presidente Gianluca Ferrero e del nuovo Consiglio d'Amministrazione, tutti - riporta l'edizione odierna di Tuttosport - saranno sotto osservazione. Servirà un immediato cambiamento di rotta con la conquista della qualificazione in Champions League che è l'obiettivo minimo ma una vittoria nei trofei ancora in corsa, Coppa Italia e Europa League, potranno essere motivo per far svoltare una stagione.