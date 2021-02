Il Milan espugna l'Olimpico, altro ko della Roma contro una big: problemi per Ibra e Rebic

All'Olimpico il Milan batte 2-1 la Roma nel postico della ventiquattresima giornata. I rossoneri sbloccano il match con un rigore trasformato al 43' dal solito Kessie: azione sulla destra, Calabria entra e viene fermato da un pestone di Fazio, penalty assegnato da Guida dopo l'on field review. L'unica grande occasione per la Roma arriva al 38' con Mkhitaryan che sul filo del fuorigioco, fa il cucchiaio a Donnarumma, con la palla che finisce di pochissimo a lato. Problema muscolare per Calhanoglu alla fine del primo tempo che viene sostituito da Brahim Diaz. Dopo un primo tempo di marca Milan, al 50' Jordan Veretout, al decimo gol stagionale, pareggia per la Roma: percussione di Spinazzola, la difesa del Milan s'abbassa troppo e il francese ha tutto il tempo di mirare e segnare con un gran tiro a giro. Passano solo 9 minuti e la squadra di Pioli si riporta avanti: uscita palla sbagliata da parte della Roma, stecca Pau Lopez, i rossoneri recuperano il pallone e lo servono per Rebic che con un gran sinistro a incrociare firma il 2-1. Poco prima del gol Ibrahimovic è costretto ad uscire per un fastidio all'adduttore, dopo la rete anche Rebic accusa un problema muscolare ed esce anzitempo dal campo.