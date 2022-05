Inter, un milione di tifosi a San Siro in stagione, respirano le casse: 40 milioni di incassi

Un milione di spettatori complessivi a San Siro. È questo, scrive La Gazzetta dello Sport, il dato fatto registrare dall'Inter in questo campionato

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un milione di spettatori complessivi a San Siro. È questo, scrive La Gazzetta dello Sport, il dato fatto registrare dall'Inter in questo campionato, che consente alla società nerazzurra di tornare a essere la prima squadra in Italia per affluenza allo stadio. Un dato che fa tirare un sospiro di sollievo anche al bilancio: 40 milioni di euro di incassi, le difficoltà legate alla pandemia sono ormai alle spalle.